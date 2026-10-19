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Al menos nueve muertos por un deslizamiento de tierra en una mina de oro en Colombia

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Bogotá, 19 oct (EFE).- Al menos nueve personas murieron este lunes en un deslizamiento de tierra en una mina de oro irregular en Santa Bárbara de Iscuandé (oeste de Colombia), informaron las autoridades del departamento de Nariño.

El secretario de Gobierno del departamento de Nariño, Fredy Andrés Gámez Castrillón, y el secretario de Paz y Derechos Humanos de esta misma región, Alex González, confirmaron la cifra de fallecidos a distintos medios locales.

Los primeros reportes hablan asimismo de que en la instalación artesanal se encontraban en el momento del derrumbe de un talud unas treinta personas, muchas de las cuales permanecen atrapadas, por lo que podría elevarse el número de fallecidos. EFE

jpm/jrh

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