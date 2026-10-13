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Al menos ocho heridos en un ataque con arma blanca en un centro comercial en Corea del Sur

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1 minuto

Tokio, 13 oct (EFE).- Al menos ocho personas resultaron heridas en un ataque con arma blanca que tuvo lugar este martes en un centro comercial ubicado en la ciudad surcoreana de Incheon, a unos 40 kilómetros al suroeste de Seúl.

Las autoridades de Corea del Sur indicaron que los heridos, de entre 20 y 50 años, fueron trasladados a hospitales, y que uno de ellos se encuentra en paro cardíaco, según informó la agencia de noticias Yonhap.

El sospechoso, de unos 60 años, atacó a varias personas con cuchillos atados a ambas manos alrededor de las 13:40 hora local (4:40 GMT).

El hombre fue reducido por los compradores y posteriormente detenido por la Policía, que le interrogó bajo custodia y está investigando el móvil del ataque.

Según un testigo consultado por Yonhap, el hombre subía por un escalera mecánica desde el segundo sótano, donde hay un supermercado, y «apuñalaba a cualquiera que se le cruzara».

Las autoridades habilitaron un centro médico de emergencia en la primera planta del edificio para el caso de que se notifiquen más víctimas. EFE

cor-pagb/ah

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