Al menos ocho heridos en un ataque con arma blanca en un supermercado en Corea del Sur

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Tokio, 13 oct (EFE).- Al menos ocho personas resultaron heridas en un ataque con arma blanca que tuvo lugar este martes en un supermercado ubicado en la ciudad surcoreana de Incheon, al suroeste de Seúl.

Las autoridades de Corea del Sur indicaron que los heridos fueron trasladados a hospitales, y que una de las personas se encontraba en paro cardíaco, según informó la agencia de noticias Yonhap.

El sospechoso, de unos 60 años, atacó a varias personas con cuchillos en ambas manos alrededor de las 13:40 hora local (4:40 GMT). El hombre fue reducido por los compradores y posteriormente detenido por la Policía. EFE

cor-pagby/rml

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