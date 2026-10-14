Al menos seis muertos al derrumbarse un edificio en el este de El Cairo

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El Cairo, 14 oct (EFE).- Al menos seis personas han muerto por el derrumbe de un edificio en El Cairo, capital de Egipto, mientras que siete han sido rescatadas con vida de entre los escombros y continúan las labores para localizar al menos a otras 13 que permanecen atrapadas, informaron este miércoles autoridades locales.

Los equipos de rescate llevan desde la madrugada de este miércoles buscando víctimas y supervivientes entre los restos del inmueble, un edificio de cuatro plantas construido en la década de 1950 que se derrumbó el martes en la calle Teraa al Gabal, en el distrito de Hadayek al Quba, en el este de El Cairo, detalló el gobierno provincial en un comunicado.

Durante las operaciones, los equipos de emergencia han rescatado a siete personas heridas, que han sido trasladadas para recibir la atención médica necesaria. Asimismo, han recuperado los cuerpos de seis víctimas: dos mujeres, un hombre y tres niños, dos de los cuales eran hermanos.

Las autoridades competentes continúan adoptando las medidas necesarias para esclarecer las circunstancias del suceso. Además, se ha constituido un comité de ingeniería para evaluar los posibles daños en los edificios adyacentes al inmueble derrumbado.

Los derrumbes de viviendas son habituales en Egipto, sobre todo en zonas populares donde, según han denunciado reiteradamente los medios de comunicación locales, los constructores no adoptan medidas estrictas para garantizar la seguridad de los edificios y las inspecciones oficiales no son rigurosas. EFE

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