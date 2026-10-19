Al menos un muerto en un nuevo ataque nocturno ruso con misiles y drones contra Kiev

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Kiev, 19 oct (EFE).- Al menos una persona ha muerto y otras ocho han resultado heridas en un nuevo ataque con misiles y drones llevado a cabo por el Ejército ruso contra Kiev, según informó el Servicio de Emergencias de Ucrania.

«Durante la madrugada del 19 de octubre el enemigo atacó la capital: se han registrado consecuencias en al menos tres distritos de la ciudad», se lee en el parte del Servicio de Emergencias, que da cuenta de daños en viviendas, en una institución educativa y en una estación de metro.

Según el canal de Telegram ucraniano Kyiv Golovne, entre los objetivos de este ataque hay también un parque industrial de una empresa especializada en la producción de equipamiento para la purificación de aguas y una infraestructura energética de Kiev.

Un centro comercial de la capital ha sufrido daños en el ataque.

Según la publicación Radio Svoboda, el sistema de alertas aéreas del Ejército ucraniano no avisó con antelación de la llegada de los misiles balísticos.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denunció en dos ocasiones la semana pasada no haber recibido de sus socios información de inteligencia sobre el lanzamiento en Rusia de misiles balísticos.

Zelenski vinculó estos incidentes a las advertencias formuladas por el presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre una posible interrupción de la transferencia a Kiev de información de inteligencia por parte de Washington si el Ejército ucraniano no pone fin a sus ataques a las refinerías rusas.

El presidente ucraniano ha dejado claro que no ordenará el cese de estos ataques a menos que Rusia detenga también sus bombardeos a la energía ucraniana.

Las fuerzas de Kiev lanzaron este domingo un ataque masivo contra San Petersburgo. Entre los objetivos principales había infraestructura petrolera. EFE

mg/ah

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