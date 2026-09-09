Albares defiende en Bruselas un «mejor encaje» de Ceuta y Melilla en la UE

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Bruselas, 9 sep (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, defendió este miércoles en Bruselas un «mejor encaje» de Ceuta y Melilla en la Unión Europa (UE), para lo cual planteó una mayor presencia de las agencias europeas relacionadas con las fronteras, la entrada de ambas ciudades autónomas en la Unión Aduanera y que cuenten con representación fija en el Comité de Regiones de la UE.

El jefe de la diplomacia española viajó a Bruselas entre el martes y hoy para mantener reuniones con la alta representante para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, y con tres comisarios europeos, además de con la presidenta del Comité de Regiones, Kata Tüttő, centrados en la crisis migratoria de Ceuta.

Durante su visita, la Comisión Europea anunció la concesión a España de 114,7 millones de euros en concepto de financiación de asistencia de emergencia para hacer frente a la crisis migratoria que sufre Ceuta tras la entrada a finales de julio de más de 80.000 migrantes desde Marruecos.

Albares celebró esta ayuda y durante su encuentro con el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, le planteó «la necesidad de reforzar la presencia de todas las agencias europeas relacionadas con las fronteras exteriores», entre ellas la Agencia Europea de Asilo y Europol, e incluso de «explorar una presencia permanente de Frontex (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas) en Ceuta y Melilla».

En su encuentro con Kallas, Albares también subrayó «que la seguridad de la frontera del sur de la Unión Europea es tan importante como la de la frontera este o cualquier otra frontera europea».

El ministro español también se reunió con el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, a quien planteó la petición de que Ceuta y Melilla «entren en la unión aduanera europea» teniendo en cuenta sus especificidades geográficas.

Además, el ministro español se reunió con responsables del Comité de Regiones de la UE para anunciar que se solicitará «un puesto permanente dentro de la delegación española» para Ceuta y Melilla.

Albares afirmó que esta institución europea de carácter consultivo es «absolutamente fundamental» para que «se oiga la voz de las Comunidades Autónomas» en Bruselas.

«Especificidad de la frontera»

Por último, Albares mantuvo un encuentro con la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Šuica, para exponerle «la especificidad de la frontera de Ceuta y Melilla» y subrayar que constituyen «la frontera más desigual del planeta».

La visita de Albares coincidió con el viaje a Bruselas del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, y tiene lugar después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara la semana pasada que iba a proponer que las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla sean reconocidas como regiones ultraperiféricas de la UE, su inclusión en la unión aduanera europea y su representación permanente en el Comité de Regiones de la UE.

El eventual reconocimiento de Ceuta y Melilla como regiones ultraperiféricas y su inclusión en la Unión Aduanera son procesos complejos que requerirían de unanimidad de los Veintisiete para salir adelante.

En cambio, la presencia permanente de ambas ciudades autónomas en el Comité de las Regiones de la UE – donde están representadas las 17 comunidades autónomas y cuatro municipios vía la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) – es una decisión de ámbito interno para la delegación española que podría tramitarse de forma más rápida, según señalaron fuentes comunitarias. EFE

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