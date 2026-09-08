Alemania busca invertir en fortaleza y resiliencia para recuperar la confianza ciudadana

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Berlín, 8 sep (EFE).- El ministro alemán de Finanzas, Lars Klingbeil, defendió este martes en la Cámara Baja su proyecto presupuestario para 2027, que apuesta por invertir en la fortaleza y resiliencia del país y recortar donde el beneficio para la sociedad es menor, con el fin de lograr que el ciudadano recupere la confianza en el Estado y los partidos tradicionales.

«Ya no basta con ir tirando de crisis en crisis. Debemos reforzar nuestra propia fortaleza y nuestra propia resiliencia en un mundo incierto y tomar las decisiones políticas necesarias para ello», llegar a un consenso y compartir la convicción de que «ahora hay que dar los pasos necesarios para que el país avance», dijo Klingbeil.

Con este presupuesto, que contempla un gasto de 555.400 millones de euros y un nuevo endeudamiento de 118.700 millones, que asciende a 203.600 millones si se suman los fondos especiales destinados a las Fuerzas Armadas, a infraestructuras y a protección del clima, «se trata de recuperar la confianza en nuestra propia fortaleza», destacó.

Habló de la creciente pérdida de confianza de la sociedad en la política y las dudas en cuanto a la capacidad del Estado de resolver problemas, un fenómeno, agregó, que no se limita únicamente a Alemania, sino que es la manifestación de las diversas crisis de los últimos años.

Se mostró convencido de que el Gobierno está dando los pasos adecuados para que, en el futuro, Alemania sea lo suficientemente fuerte y soberana como para que cada crisis no suponga un desafío enorme.

«Si lo logramos, recuperaremos la fe en que podemos tomar las riendas de nuestro futuro» y también crecerá la confianza en el centro político, dijo, al aludir a la pérdida de confianza de los ciudadanos en los partidos tradicionales, dos días después de que la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) arrasara con el 43,8 % en los comicios regionales en el estado federado oriental de Sajonia-Anhalt, casi 27 puntos por delante de la conservadora CDU del canciller, Friedrich Merz.

«Quiero que en diez años podamos echar la vista atrás y decir que, cuando fue necesario, tomamos las decisiones correctas, hicimos que Alemania fuera más fuerte, defendimos la democracia cuando los extremistas de derechas querían destruirla, reforzamos nuestra seguridad cuando (el presidente ruso Vladímir) Putin nos amenazó, volvimos a impulsar la economía y creamos nuevos puestos de trabajo. Estoy firmemente convencido de que podemos lograrlo, nuestro país puede hacerlo», dijo.

Al mismo tiempo, recordó que es obligación del Gobierno y del ministro de Finanzas «poner orden en el presupuesto» y controlar el gasto, lo que también implica recortar ayudas y subvenciones que sólo benefician a unos pocos.

Se trata de «invertir allí donde Alemania debe hacerse más fuerte» y reformar allí donde las estructuras ya no funcionan, para garantizar una Alemania soberana y capaz de hacer frente a las crisis, «un país fuerte, innovador y, al mismo tiempo, social», sostuvo el político socialdemócrata y también vicecanciller.

«Y por eso, la ofensiva de inversión es también una ofensiva en favor de la justicia», defendió.

Con la misma intensidad con la que Alemania invertirá en infraestructuras e innovación, también lo hará en seguridad y capacidad de defensa, subrayó, y en este aspecto, aludió a Rusia, que extiende su guerra más allá de las fronteras de Ucrania con ataques híbridos en toda Europa y, en concreto, contra Alemania, como con el atentado fallido con drones en el aeropuerto de Leipzig, que Klingbeil calificó de «punto de inflexión».

Así, 109.700 millones de euros irán destinados a defensa, a los que hay que sumar la aportación del fondo especial para las Fuerzas Armadas. EFE

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(foto)(vídeo)