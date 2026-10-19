Alemania mira preocupada las protestas francesas pero no cree que se extiendan por Europa

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Berlín, 19 oct (EFE).- El Gobierno alemán manifestó este lunes que observa con preocupación la situación en Francia, donde manifestaciones y protestas ocurridas el fin de semana dejaron 2.000 detenciones y 600 policías, gendarmes y bomberos heridos, según un balance provisional, aunque el Ejecutivo germano descarta un contagio europeo de la violencia.

«Como es lógico, las imágenes que todos hemos visto, tanto en París como en Limoges, nos llenan de gran preocupación», dijo en una rueda de prensa ordinaria la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Kathrin Deschauer, que rechazó la expresión de la violencia en las calles.

«El intercambio es necesario sobre cuestiones y debates, pero, por supuesto, la violencia en las calles no tiene cabida en nuestras democracias», señaló Deschauer sobre las reivindicaciones y movilizaciones estudiantiles en Francia, que el sábado degeneraron en muchos sitios en enfrentamientos, ataques a edificios públicos y saqueos de comercios.

«Observamos de cerca la situación sobre el terreno y, en general, creo que se aplica el principio básico de que las demandas legítimas pueden plantearse de forma pacífica y de que debe haber un intercambio social necesario al respecto», enfatizó la portavoz.

Junto a ella, también habló el portavoz del Gobierno, Stefan Kornelius, quien indicó que el Ejecutivo alemán no está preocupado por que las manifestaciones se propaguen a otros puntos de Europa.

«No, no compartimos esa preocupación», declaró Kornelius al ser preguntado sobre una eventual propagación de las protestas.

Según un balance del domingo presentado por el ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, las fuerzas del orden francesas detuvieron a 2.000 personas por su participación en actos de violencia el sábado, día en que 600 policías, gendarmes y bomberos resultaron heridos.

Frente a estos hechos, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania, según informó Deschauer, actualizó su aviso a viajeros alemanes a Francia, en el que se recomienda «mantenerse alejados de las manifestaciones». EFE

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