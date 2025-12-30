Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 30 dic (11.00 GMT)

2 minutos

Madrid, 30 dic (EFE).-

Taipéi.- La Administración de la Guardia Costera (CGA) de Taiwán manifestó este martes que había desplegado más de una docena de patrulleras en las inmediaciones de su territorio para hacer frente a las incursiones de la Guardia Costera china, en el marco de las maniobras militares lanzadas por Pekín en torno a la isla.

(foto)(vídeo)

Pekín.- El Ejército chino anunció este martes que realizó ejercicios con «fuego real de largo alcance» en aguas situadas al norte de Taiwán, en medio de unas maniobras militares a gran escala lanzadas el día anterior con el propósito de «disuadir» a las «fuerzas externas» que traten de apoyar a la isla autogobernada.

(foto)(vídeo)

Minsk.- Los ministerios de Defensa de Rusia y Bielorrusia publicaron este martes un vídeo del despliegue de los misiles balísticos hipersónicos rusos Oréshnik, que puede portar ojivas nucleares y que podría teóricamente golpear objetivos situados a incluso miles de kilómetros de distancia con un margen de error de apenas unas pocas decenas de metros.

(vídeo)

Daca.- Khaleda Zia, la matriarca del nacionalismo bangladesí y figura central de la política del país durante cuatro décadas, ha fallecido este martes en Daca a los 80 años, cerrando definitivamente la era de la «Batalla de las Begums», la feroz disputa personal que mantuvo con Sheikh Hasina y que dividió a la sociedad en dos bandos irreconciliables hasta el final.

(foto)(vídeo)

Madrid.- Entre los más de 3.000 participantes en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES) celebrada este mes en Samarkanda, los gobiernos y las organizaciones conservacionistas compartieron debate con un colectivo inesperado: la Sociedad Internacional de Fabricantes de Violines y Arcos.

(foto)(vídeo)

alm/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.