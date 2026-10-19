The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sesión para añadir temas a su contenido personalizado.

Inscríbase ahora
Lista de favoritos

Inicie sesión para añadir artículos a su lista.

Inscríbase ahora
Acceso a medicamentos
Innovación sanitaria
Agroindustria
Historias principales
Pódcast
Newsletter

Arabia Saudita ejecuta a cinco personas condenadas por terrorismo

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

Arabia Saudita ejecutó este sábado a cinco personas condenadas por cargos de terrorismo, informó el Ministerio del Interior, lo que eleva a 188 el número de ejecuciones llevadas a cabo en el reino este año, según un recuento de la AFP basado en comunicados oficiales.

Los cinco, de nacionalidad saudita, fueron condenados por «unirse a una organización terrorista extranjera», abrir fuego contra las fuerzas de seguridad y «brindar apoyo» a «operaciones terroristas dentro del reino».

Las ejecuciones se realizaron en la provincia oriental, donde reside la mayor parte de la minoría musulmana chiita de Arabia Saudita, comunidad que desde hace tiempo denuncia ser víctima de discriminación en este país de mayoría sunita.

Según Amnistía Internacional, Arabia Saudita fue el tercer país con más ejecuciones del mundo entre 2022 y 2025, por detrás de China e Irán.

Las autoridades sauditas sostienen que la pena de muerte es necesaria para mantener el orden público y aseguran que solo se aplica una vez agotadas todas las instancias de apelación.

bur/smw/ris/meb/mab

Los preferidos del público

Los más discutidos

Preferir Swissinfo en Google

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR