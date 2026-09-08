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Argentina empeora resultados de las pruebas PISA y queda por debajo de la media de OCDE

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3 minutos

Buenos Aires, 8 sep (EFE).- Los estudiantes argentinos de Secundaria empeoraron en 2025 sus resultados en matemáticas, lectura y ciencias respecto de 2022 y 2018, y quedaron muy por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), según los resultados de las pruebas PISA publicados este martes.

En Argentina participaron 11.093 estudiantes de 412 escuelas, una muestra que representa a unos 609.100 jóvenes de 15 años, alrededor del 87 % de la población total de esa edad.

A nivel global, PISA 2025 evaluó a más de 760.000 estudiantes de 91 países y economías.

Matemáticas, el área más débil

Los resultados muestran que apenas el 24 % de los estudiantes argentinos alcanzó el nivel 2 de competencia en matemáticas (poder interpretar y reconocer cómo representar matemáticamente situaciones sencillas de la vida cotidiana) frente al 65 % del promedio de la OCDE.

El porcentaje de estudiantes que quedó por debajo del nivel 2 aumentó de forma sostenida: pasó del 69 % en 2018 al 73 % en 2022 y al 76 % en 2025.

Además, casi ningún alumno argentino llegó a los niveles 5 o 6 (rendimiento destacado) frente al 8 % de media en la OCDE.

Lectura y ciencias, por debajo de la media

En lectura, alrededor del 40 % de los argentinos alcanzó al menos el nivel 2 en 2025, frente al 69 % del promedio de la OCDE.

El porcentaje de estudiantes que quedó por debajo de ese umbral aumentó del 52 % en 2018 al 55 % en 2022 y al 60 % en 2025.

Solo el 1 % obtuvo un rendimiento de nivel 5 o superior, frente al 6 % del promedio de la organización, donde en este caso sí se ve una leve mejora respecto a 2022.

En ciencias, los resultados son similares: el 41 % alcanzó el nivel 2 frente al 74 % de la OCDE, mientras que solo el 1 % llegó a los niveles 5 o 6 frente al 7 % de promedio.

El porcentaje de estudiantes por debajo del nivel 2 pasó del 53 % en 2018 al 54 % en 2022 y al 59 % en 2025.

En los niveles superiores, 5 y 6, la proporción se mantuvo en torno al 1 % en los tres años comparados.

Desigualdad y problemas en las aulas

Las diferencias socioeconómicas continúan asociadas al desempeño. En Argentina, los estudiantes que pertenecen a estratos más altos superaron en 82 puntos en ciencias a los más desfavorecidos, una brecha similar a los 85 puntos de promedio en la OCDE.

El informe resalta otro tipo de dificultades: el 54 % de los estudiantes no disponía del necesario material educativo y el 50 % asistía a centros con deficiencias de infraestructura.

El 78 % afirmó que los profesores mostraron compromiso por el aprendizaje de cada alumno pese a las dificultades.

El uso de dispositivos digitales surge como un desafío: el 55 % de los estudiantes dijo que sus compañeros se distraen frecuentemente durante las clases de ciencia, casi el doble que el promedio de la OCDE, del 28 %.

Las pruebas PISA evalúan no solo conocimientos, sino también habilidades y actitudes, así como el contexto del aprendizaje. EFE

lgu/erm/lss

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