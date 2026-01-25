Asediada por Trump, la Fed se encamina a mantener sin cambios las tasas

La Fed, el banco central de Estados Unidos, se encamina a hacer la semana que viene lo que el presidente Donald Trump detesta: mantener los tipos de interés sin cambios y defender celosamente su independencia ante las presiones de la Casa Blanca.

La tradicional reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos se celebrará el martes y miércoles próximos. Y según los analistas financieros, las tasas permanecerán en el rango de entre 3,50% y 3,75% decidido en diciembre.

El contexto actual es diferente al de la última reunión, no porque la situación económica haya evolucionado de manera fundamental, sino porque el presidente de la institución monetaria, Jerome Powell, acabó por oponerse abiertamente a Trump.

Desde su regreso al poder hace un año, el mandatario republicano reclama una fuerte bajada de las tasas de la Fed, claves para definir los costos del endeudamiento.

Trump ha buscado acelerar la salida de Powell, cuyo periodo al frente de la Fed termina en mayo, a base de insultos y cuestionamientos de su competencia y honestidad.

También intentó destituir a una gobernadora de la Fed, Lisa Cook, con un simple mensaje en la plataforma Truth Social. La Corte Suprema, que acaba de examinar el caso, se mostró reticente a la posibilidad de dejar que el presidente decida por sí solo qué justificaría el despido de un funcionario del banco central.

Pero la gota que colmó el vaso fue un procedimiento iniciado por el Departamento de Justicia y revelado por el propio Powell días atrás.

En una declaración en video el 11 de enero, el jefe del banco central denunció sin rodeos un intento de intimidar a la Fed porque no sigue «las recomendaciones del presidente».

Powell «hizo bien en hacer público esto para que los actores financieros, pero también el público en general, sepan lo que está ocurriendo», dijo a la AFP Loretta Mester, quien presidió la Fed regional de Cleveland hasta 2024, y enseña finanzas en la Universidad de Pensilvania.

La especialista considera que la Reserva Federal ha logrado hasta ahora «abstraerse bastante bien de los ataques virulentos» de Trump para concentrarse en la política monetaria.

La presión ejercida Trump corre el riesgo, sin embargo, de acentuarse de cara a las elecciones de medio mandato de noviembre, pronostica en una nota Mark Zandi, economista jefe de Moody’s Analytics.

A los políticos les suelen gustar las tasas de interés bajas, que impulsan la economía y mejoran sus resultados, aunque ello suponga cerrar los ojos ante el riesgo inflacionario a largo plazo.

Para Zandi, la independencia de la Fed «se irá erosionando gradualmente a medida que el presidente nombre nuevos miembros», empezando por el sustituto de Powell.

¿Será Kevin Hassett, asesor económico de la Casa Blanca; Rick Rieder, uno de los directivos del gigante financiero BlackRock, u otra persona? Trump mantiene el suspenso.

El resultado de la próxima reunión del Comité de Política Monetaria (FOMC) de la Fed deja pocas dudas.

Tras una pequeña serie de recortes motivados por la escasa creación de empleo, los mercados financieros esperan que se mantengan los tipos de interés entre el 3,50% y el 3,75%.

En total, la Fed bajó sus tasas en tres ocasiones consecutivas desde septiembre de 2025.

Si bien no es suficiente para Trump, es demasiado para algunos funcionarios responsables de la política monetaria, ansiosos por acercar la inflación a su objetivo del 2% (actualmente está en el 2,8%).

«Es demasiado pronto» para reducir aún más los tipos de interés, declaró recientemente a The New York Times el presidente de la Fed de Mineápolis, Neel Kashkari, uno de los cuatro responsables regionales que votan este año sobre la política monetaria.

«La economía parece estar bastante bien. Por lo tanto, es un buen momento para hacer una pausa y ver cómo evolucionan las cosas», aseguró de su lado Loretta Mester, al recordar que «hace ya más de cinco años que la inflación se sitúa muy por encima del 2%».

