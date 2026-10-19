Aviso de serie previa por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil

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Madrid, 19 oct (EFE).- Con motivo de la segunda vuelta de las elecciones en Brasil el próximo 25 de octubre, en las que Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva compiten por la presidencia del país, la Agencia EFE enviará una serie especial con la guía BRASIL ELECCIONES.

Este es el calendario de publicación:

MARTES 20 DE OCTUBRE

BRASIL ELECCIONES POLARIZACIÓN

São Paulo – Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, llega a la segunda vuelta de las presidenciales con ventaja en los sondeos y después de haber superado a su padre en votación en todos los municipios del país, mientras el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva afronta la última gran batalla política de su carrera, lastrada por la pérdida de apoyo en ciudades pequeñas y en el empobrecido nordeste, bastión tradicional de la izquierda.

– Se enviaran los perfiles de los candidatos

MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE

BRASIL ELECCIONES INTERNACIONAL

São Paulo – Brasil elegirá a su próximo presidente bajo la atenta mirada de Estados Unidos, que sigue «muy de cerca» la disputa entre el progresista Luiz Inácio Lula da Silva y el opositor Flávio Bolsonaro, en medio de acusaciones de injerencias para favorecer al candidato ultraderechista, aliado de Donald Trump.

BRASIL ELECCIONES DESINFORMACIÓN

Brasilia – La guerra interna en la judicatura brasileña ha enmarañado la campaña electoral brasileña con decisiones contradictorias a la hora de combatir la desinformación, que ha vuelto a ganar protagonismo con miras a la segunda vuelta de las presidenciales del domingo.

JUEVES 22 DE OCTUBRE

BRASIL ELECCIONES MEDIOAMBIENTE

Río de Janeiro – El medioambiente ha quedado relegado en la campaña presidencial brasileña, en un momento en que la Amazonía vuelve a sufrir una ola de incendios y un aumento del riesgo de la propagación del fuego asociado a El Niño.

BRASIL ELECCIONES ECONOMÍA

São Paulo – El próximo presidente de Brasil, sea el opositor Flávio Bolsonaro o el actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva, afrontará el desafío de sanear las cuentas públicas en un contexto de creciente endeudamiento, con una deuda que equivale al 82,9 % del PIB y un déficit fiscal del 9,48 %.

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