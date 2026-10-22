Brasil convoca a Kaue Furquim y a Eduardo Pape para el Mundial sub-17 de Catar

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Río de Janeiro, 22 oct (EFE).- El técnico de la selección brasileña sub-17, Eduardo Petetuci, incluyó al atacante Kaue Furquim y al centrocampista Eduardo Pape, que ya destacan entre los profesionales de sus clubes, en la lista de 21 convocados para el Mundial de la categoría que se disputará en Catar entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre.

La lista también incluyó al centrocampista Eduardo Conceição y al atacante João França, dos de las mayores revelaciones del Palmeiras en la última temporada.

Furquim, atacante del Bahía, club en el que ya ha disputado 14 partidos con el equipo profesional, con dos goles y una asistencia, es uno de los más conocidos de la lista por su desempeño en la selección sub-17, con la que suma nueve anotaciones en 13 partidos.

Pape, centrocampista del Cruzeiro y en la mira de clubes europeos, fue el máximo goleador de Brasil en el Sudamericano sub-17 de 2026, con cuatro tantos, y ejerció como capitán del equipo.

Conceição, una de las grandes promesas de la cantera del Palmeiras y que también ha despertado interés de clubes europeos, es considerado una de las mayores joyas de Brasil a sus 16 años, mientras que João França, también del conjunto verde, es un delantero zurdo que ha llamado la atención por su capacidad para desequilibrar.

Los clubes con más convocados para el Mundial fueron Flamengo y Athletico Paranaense, cada uno con tres jugadores. Le siguen en la lista, con dos convocados cada uno, Atlético Mineiro, Fluminense, Corinthians, Palmeiras y Vasco da Gama.

Brasil, que intentará ganar su quinto título mundial sub-17, está emparejado en el Grupo I del Mundial de Catar al lado de Costa Rica, Irlanda y Tanzania.

El equipo convocado por Petetuci se concentrará a partir del 3 de noviembre en la Granja Comary, el centro de entrenamiento de alto rendimiento de la selección brasileña en la ciudad de Teresópolis, y viajará a Catar el 14 de noviembre.

– Lista de convocados:

. Porteros: Arthur do Vale (Santos), Arthur Sehn (Athletico Paranaense), y Gabriel Werneck (Flamengo).

. Defensas: Marcos Pesseti (Athletico Paranaense), Samuel Almeida (Atlético Mineiro), Richard Wendel (Fluminense), Breno Sales (Vasco da Gama), Daniel Silva (Flamengo), David Brendo (Gremio) e Iago Machado (Corinthians).

. Centrocampistas: Andrey Oliveira (Fluminense), Eduardo Conceição (Palmeiras), Eduardo Pape (Cruzeiro), Leonardo Cerci (Athletico Paranaense) y Lucca Caramico (Corinthians).

. Delanteros: João França (Palmeiras), João Vitor (Flamengo), Kaue Furquim (Bahía), Lucas Emanuel (Botafogo), Riquelme Henrique (Atlético Mineiro) y Rodrigo Junior (Vasco da Gama). EFE

cm/mp/car

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