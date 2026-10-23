Brasil mide su historia electoral en una segunda vuelta que Lula busca revertir

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Juan David Mosos

Redacción América, 23 oct (EFE).- La elección presidencial de Brasil se decidirá este 25 de octubre en una segunda vuelta que enfrenta al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y al senador Flávio Bolsonaro y que pondrá a prueba la historia electoral del país, al medir si el líder progresista logra revertir la ventaja obtenida por la ultraderecha en la primera vuelta, algo inédito en casi tres décadas.

El presidente brasileño, que busca la reelección tras completar casi cuatro años en el poder, intentará romper una tendencia que se ha mantenido desde el retorno de los comicios presidenciales directos a Brasil en 1989: el candidato que lidera la primera vuelta siempre ha llegado al Palacio de Planalto.

A sus 80 años, Lula, con una carrera electoral de más de 37 años, afronta su séptima candidatura presidencial, donde llega a la segunda vuelta en desventaja por primera vez tras ubicarse en la votación del pasado 4 de octubre, con el 45,16 % de los votos, detrás del hijo primogénito del exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro, que logró el 47,03 %.

De este modo, el país afronta su octava segunda vuelta presidencial en medio de la expectativa por definir si mantendrá la tradición de ratificar en las urnas a quien ganó la primera ronda, una constante histórica que se mantiene totalmente intacta en pocos países de América Latina donde está activo este mecanismo electoral.

Un panorama distinto en Latinoamérica

Desde 1978 se han disputado 67 segundas vueltas en unas elecciones presidenciales en América Latina y solo en 22 comicios, un tercio del total, un candidato que llegó con desventaja en la primera ronda ha logrado revertir el resultado y hacerse con la Presidencia de su país.

Entre las democracias que más han tenido que recurrir a una segunda vuelta se ubican Ecuador, con 12, Guatemala, con 10, Brasil y Perú, con 8, y Colombia y Chile, con 7, pero el gigante suramericano es el único entre estas naciones que nunca ha decidido una reversión entre las dos rondas electorales.

En cambio, en Ecuador cinco candidatos han logrado revertir su resultado desfavorable, incluido el actual presidente, Daniel Noboa, quien en 2023 ganó su primera elección tras perder la primera vuelta ante la correísta Luisa González por un margen que parecía insubsanable.

Perú, que celebró una segunda vuelta por primera vez en 1990, ha visto tres reversiones con un apellido que ha vivido las dos caras de la moneda: Fujimori. Alberto Fujimori fue el primero en lograrlo después de perder ese año ante el escritor Mario Vargas Llosa en la primera ronda y, 26 años después, en 2016, su hija Keiko por el contrario no logró mantener la ventaja que consiguió ante Pedro Pablo Kuczynski.

Así, los países donde más resultados presidenciales revertidos entre las dos rondas electorales se han presentado son Ecuador, con cinco, Perú y Guatemala, con tres, y Argentina, Colombia, Chile, Costa Rica y Uruguay, con dos.

El ‘club de las dos reversiones’

Argentina es un caso singular. Con solo dos segundas vueltas celebradas, en ninguna de esas dos ocasiones el líder de la primera ronda logró llegar a la Casa Rosada. En 2015 Mauricio Macri, que cayó en la primera jornada electoral ante Daniel Scioli, se repuso y ganó la Presidencia, un hito que igualó el actual mandatario, Javier Milei, al imponerse a Sergio Massa en 2023 con el 55,65 % de los votos en la cita definitiva en las urnas.

Por su parte, en Colombia, la última vez que se presentó una reversión electoral fue en 2014 con Juan Manuel Santos, que logró la reelección en segunda vuelta tras verse superando antes por Óscar Iván Zuluaga, replicando así una recuperación que ya había alcanzado Andrés Pastrana en 1998 ante Horacio Serpa.

Chile ha tenido un protagonista de sus dos reversiones sobre las siete segundas vueltas celebradas: el actual presidente, José Antonio Kast, logró dar un vuelco al resultado en 2025 cuando Jeannette Jara obtuvo la ventaja inicial, pero cuatro años antes, en 2021, no pudo capitalizar la delantera ante Gabriel Boric.

Con precedentes recientes y casos que benefician tanto a la izquierda como a la derecha, Flávio Bolsonaro confía en continuar la tendencia en Brasil para llegar a la Presidencia, mientras a Lula ya solo le queda una única carta para hacer historia y ser el primer candidato en el país que consigue revertir en las urnas una derrota entre las dos vueltas de una misma elección. EFE

jdm/mrs

(foto) (infografía)

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