Bruselas respeta las protestas en Francia pero ve «inaceptables» los actos de violencia

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Bruselas, 19 oct (EFE).- La Comisión Europea calificó hoy de «inaceptables» los actos violentos registrados durante las protestas del pasado fin de semana en Francia y, aunque defendió el derecho fundamental a manifestarse pacíficamente, respaldó los esfuerzos de las autoridades francesas para garantizar la seguridad.

«No se debe equiparar a aquellos que se manifiestan pacíficamente con aquellos que ejercen la violencia. Los incendios voluntarios, los saqueos y los ataques contra individuos o edificios públicos son inaceptables», declaró en rueda de prensa el portavoz comunitario de Interior, Markus Lammert.

El portavoz subrayó que «el derecho a la protesta pacífica es un derecho fundamental en todos los países democráticos y debe protegerse», pero insistió en la necesidad de distinguir entre las manifestaciones legítimas y los actos violentos.

En ese sentido, aseguró que la Comisión Europea «apoya todos los esfuerzos de las autoridades francesas destinados a proteger a las personas, los bienes y las instituciones públicas, desde el pleno respeto de los derechos fundamentales».

Los disturbios registrados el sábado en París y otras ciudades francesas, que incluyeron saqueos de comercios, ataques contra edificios públicos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, dejaron 2.331 personas bajo custodia policial, según el Ministerio de Justicia. EFE

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