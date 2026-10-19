Bulgaria emite orden europea para detener a dos sospechosos de incendiar antenas Starlink

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Varna (Bulgaria), 19 oct (EFE).- La Justicia búlgara emitió este lunes una orden europea de detención contra dos alemanes de 19 años sospechosos de incendiar una estación de la red de satélites Starlink, infraestructura clave para la defensa de Ucrania frente a la agresión rusa.

El Tribunal de Sofía aprobó la solicitud de la Fiscalía durante una vista pública, informó la radio pública búlgara BNR.

A los sospechosos se les acusa de intentar quemar, el pasado 9 de octubre, ocho de las diecisiete antenas ubicadas al sur de la capital. Tres de ellas fueron completamente calcinadas.

Según las investigaciones, los sospechosos entraron a Bulgaria desde Serbia en un vehículo con matrícula alemana y abandonaron el país unas seis horas después por el mismo paso fronterizo.

Ese tiempo les habría bastado para perpetrar el ataque encapuchados y con guantes.

Las autoridades búlgaras evalúan catalogar el hecho como un acto de sabotaje.

Por su parte, las autoridades alemanas indicaron a la Fiscalía que desconocen el domicilio oficial de los implicados.

Los abogados defensores prevén recurrir la decisión adoptada por el Tribunal de Sofía. EFE

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