Bulgaria pide a China que use su influencia para lograr la paz en Ucrania

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Sofía, 19 oct (EFE).– Bulgaria solicitó este lunes a China que «utilice su influencia para lograr una desescalada» en la guerra entre Rusia y Ucrania.

El llamamiento tuvo lugar durante una visita a Sofía del ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, informó la radio pública búlgara BNR.

«El desarrollo económico exige previsibilidad, libre navegación y respeto al derecho internacional. Por tanto, la estabilidad es un interés común y una responsabilidad compartida», declaró la jefa de la diplomacia búlgara, Velislava Petrova, en una comparecencia ante la prensa junto a su huésped.

Tras resaltar que los recientes ataques con drones a buques en el mar Negro amenazan las rutas comerciales entre Europa y Asia, la ministra instó a Pekín a promover una paz justa basada en la Carta de Naciones UNidas.

Por su parte, Wang Yi enfatizó que «la confianza es la piedra angular de la paz» en un mundo «sumido en el caos» y aseguró que su país busca construir confianza mediante el diálogo y situarse en el «lado correcto de la historia».

Bulgaria ha sido la última escala de la gira europea del jefe de la diplomacia china,, que incluyó previamente Azerbaiyán, Croacia y Montenegro. EFE

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