Burnham recibe a Zelenski para abordar el apoyo del Reino Unido a Ucrania

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(añade declaraciones de los dos mandatarios)

Londres, 14 oct (EFE).- El primer ministro británico, Andy Burnham, recibió este miércoles al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en su residencia oficial de Downing Street para abordar el apoyo del Reino Unido a Ucrania frente a la invasión rusa.

Zelenski llegó hacia las 15:30 GMT a la sede del Gobierno británico, donde once miembros de la Guardia Real Irlandesa, con sus característicos uniformes rojos y gorros de piel de oso, flanqueaban la entrada.

Ambos líderes se estrecharon la mano y posaron sonrientes para los fotógrafos, entre los vítores de los presentes, entre ellos periodistas y personal del ministerio de Exteriores. El presidente ucraniano respondió llevándose una mano al pecho.

Ya en el interior del edificio, Burnham aseguró a Zelenski que el apoyo británico a Ucrania «no cambiará» y prometió que el Reino Unido seguirá prestándole «toda la ayuda que pueda», según las declaraciones televisadas.

El primer ministro señaló que, mientras el presidente ucraniano está dispuesto a negociar el alto el fuego energético propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, Rusia «ha intensificado sus ataques contra infraestructuras críticas del país».

Por su parte, Zelenski agradeció el respaldo británico y destacó que la fortaleza de Ucrania se debe en buena medida al apoyo de sus socios, entre los que destacó al Reino Unido, cuyo pueblo es, dijo, «uno de los aliados más firmes de nuestra historia».

No se espera una rueda de prensa conjunta tras la reunión, aunque podría difundirse un comunicado.

Previamente a la cita con el líder laborista, Zelenski fue recibido en audiencia por el rey Carlos III en el palacio de Buckingham, también en el centro de Londres.

Antes de la visita, el Gobierno británico anunció que enviará a Kiev misiles tierra-aire por 45 millones de libras (unos 52 millones de euros) y que acelerará la entrega de parte de ese armamento, por valor de 10 millones (11,5 millones de euros), para atender las necesidades más urgentes del país cara al invierno.

Londres también se ha comprometido a invertir 1.600 millones de libras (unos 1.840 millones de euros) en el suministro de más de 5.000 misiles ligeros polivalentes (LMM) durante los próximos cuatro años.

Según un comunicado gubernamental, Burnham ha pedido además a sus ministros que preparen nuevos paquetes de sanciones contra Rusia y de ayuda militar y financiera para Ucrania.

Esto se sumaría a los planes de Londres de sancionar los servicios marítimos vinculados a las exportaciones rusas de gas natural licuado (GNL), incluidos el transporte y los seguros de los cargamentos, con el objetivo de reducir los ingresos de Moscú.

Tras su visita a Londres, Zelenski viajará a Bruselas para seguir recabando apoyo entre sus aliados europeos, después de que Trump levantara la semana pasada las sanciones al diésel ruso y reclamara un cambio de liderazgo en Kiev. EFE

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