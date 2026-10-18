Caetano Veloso convierte la playa de Copacabana en un escenario musical por la democracia

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Río de Janeiro, 18 oct (EFE).- Miles de personas se congregaron este domingo en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, para participar en un acto musical por la democracia liderado por el cantautor brasileño Caetano Veloso, a una semana de que Brasil decida entre la continuidad del progresismo de Luiz Inácio Lula da Silva o la ultraderecha de Flávio Bolsonaro.

El concierto reunió durante más de tres horas a artistas brasileños de distintas generaciones y géneros musicales, en una convocatoria que, sin presentarse como un acto de campaña, dejó entrever un claro respaldo a Lula y el rechazo a un eventual regreso de la ultraderecha al poder.

A diferencia de otras manifestaciones recientes, dominadas por el rojo de la izquierda, la convocatoria incorporó el verde y amarillo de la bandera nacional, un símbolo reivindicado en los últimos años por la derecha y que el progresismo busca recuperar.

El acto comenzó puntualmente a las 16:00 hora local (19:00 GMT) y ocupó cerca de un kilómetro a lo largo de la playa de Copacabana.

Caetano y otros de los artistas más esperados subieron al escenario casi dos horas después, cuando el sol ya comenzaba a caer.

Los asistentes entraron en éxtasis cuando el líder del evento, vestido con una camisa blanca en la que destacaban dos franjas verticales, una verde y otra amarilla, apareció interpretando ‘Sina’ a dúo junto con su autor Djavan.

Veloso, quien fue preso, torturado y censurado por la dictadura que imperó en el país entre 1964 y 1985, reiteró que las manifestaciones de la jornada son una forma de resistencia con la que los artistas buscan evitar que eso se repita en Brasil.

La programación reunió a músicos como Marina Sena, Chico César, João Bosco, Ivan Lins, Duda Beat, Xamã y Jota.Pê.

Parte del público presente, en su mayoría estudiantes, ya había participado en horas de la mañana en una manifestación en favor a Lula en el centro de Río en el que participó el también reconocido cantautor Chico Buarque.

El acto musical por la democracia afrontó un intento de suspensión por vía judicial, que no prosperó, al ser acusado de evento político. EFE

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