Canciller paraguayo y jefa de diplomacia de UE hablan de combate al crimen y del Mercosur

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Asunción, 9 sep (EFE).- El canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, y la jefa de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, dialogaron este miércoles en Bruselas sobre la cooperación para enfrentar al crimen organizado y la necesidad de avanzar hacia la plena aplicación del acuerdo comercial entre ese bloque y el Mercosur, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores en Asunción.

Durante el encuentro, enmarcado en la visita de Ramírez a Bruselas, Kallas manifestó su «preocupación por el crimen organizado transnacional y solicitó trabajar de forma conjunta en ese campo», afirmó la Cancillería en un comunicado.

Ambos dialogaron igualmente sobre la necesidad de trabajar en la plena entrada en vigor del acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur «a fin de superar los desafíos que puedan presentarse», luego de que el pacto empezara a regir de forma provisional el 1 de mayo pasado.

Ramírez, según informó el despacho de Exteriores en Asunción, se trasladó a Bruselas para abordar, entre otros, la distribución de las cuotas de exportación a Europa desde el Mercosur -mecanismo conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay-, un asunto en el que los socios del bloque suramericano mantienen diferencias.

Además, este miércoles, el ministro paraguayo de Exteriores firmó un acuerdo de consultas políticas con el viceprimer ministro de Bélgica, Maxime Prévot, con el que apuntan a fortalecer el diálogo bilateral y promover la cooperación en áreas de interés común, según destacó la Cancillería de la nación suramericana.

Como parte de su agenda, Ramírez se entrevistó en la víspera con el vicepresidente del Parlamento Europeo, Javier López, y con empresarios de la Industrial Federation Business Europe.

El titular de Exteriores comenzó sus actividades oficiales el lunes con una reunión con el comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maroš Šefčovič, quien visitó Asunción en enero pasado con motivo de la firma del acuerdo entre la UE y el Mercosur tras más de 25 años de negociaciones. EFE

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