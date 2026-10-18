Carney confirma la muerte de cuatro soldados en un incendio en una base canadiense

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Toronto (Canadá), 18 oct (EFE).- El primer ministro canadiense, Mark Carney, confirmó este domingo la muerte de cuatro soldados en un incendio que asoló la base Wainwright, en el oeste de Canadá, y que ha causado «muchos más heridos».

En una declaración televisada, Carney explicó que un «incendio violento que se propagó rápidamente» provocó «una de las peores tragedias» sufridas por las Fuerzas Armadas canadienses en el territorio de Canadá. EFE

jcr/jfu

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