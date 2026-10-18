The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sesión para añadir temas a su contenido personalizado.

Inscríbase ahora
Lista de favoritos

Inicie sesión para añadir artículos a su lista.

Inscríbase ahora
Acceso a medicamentos
Innovación sanitaria
Agroindustria
Historias principales
Pódcast
Newsletter

Carney confirma la muerte de cuatro soldados en un incendio en una base canadiense

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Toronto (Canadá), 18 oct (EFE).- El primer ministro canadiense, Mark Carney, confirmó este domingo la muerte de cuatro soldados en un incendio que asoló la base Wainwright, en el oeste de Canadá, y que ha causado «muchos más heridos».

En una declaración televisada, Carney explicó que un «incendio violento que se propagó rápidamente» provocó «una de las peores tragedias» sufridas por las Fuerzas Armadas canadienses en el territorio de Canadá. EFE

jcr/jfu

Los preferidos del público

Los más discutidos

Preferir Swissinfo en Google

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR