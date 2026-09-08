China anuncia un aumento del 25% interanual en sus exportaciones en agosto

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Las exportaciones e importaciones de China se dispararon en agosto, impulsadas por la demanda de los productos tecnológicos del país para la expansión global de la inteligencia artificial, según cifras oficiales divulgadas el martes.

Las exportaciones chinas subieron 25% interanual y las importaciones subieron 28,2% en agosto, informó la Administración General de Aduanas (AGC).

El comercio exterior chino continuó su auge este año después de que el gigante asiático reportó en 2025 un superávit histórico, atribuido a la demanda internacional de semiconductores, equipo de informática y otros productos ligados a la IA.

De enero a agosto, el valor de las exportaciones chinas de computadoras y componentes relacionados creció 49,4%, según los datos de la AGC.

Las exportaciones a Estados Unidos aumentaron 34,4% interanual el mes pasado, comparado con el incremento de 17% de julio.

Las últimas cifras se dieron a conocer antes de una reunión prevista para octubre en Washington entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y China, Xi Jinping.

pfc/rox/dan/mas/lbf