China critica que países actúen como «jueces mundiales» tras la captura de Maduro por EEUU

Pekín, 5 ene (EFE).- China no aceptará que ningún país se arrogue el papel de «juez del mundo», afirmó este domingo el ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi, tras la captura por parte de Estados Unidos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

«Nunca hemos considerado que ningún país pueda actuar como ‘policía del mundo’, ni aceptamos que ninguna nación pueda pretender ser el ‘juez del mundo’; la soberanía y la seguridad de todos los Estados deben estar plenamente protegidas por el derecho internacional», aseveró Wang en una reunión con su par paquistaní, Ishaq Dar, en Pekín.

Durante la conversación, el jefe de la diplomacia china afirmó que el panorama internacional «es cada vez más turbulento y complejo», con fenómenos de «unilateralismo» y «acoso hegemónico» que se van intensificando.

En este contexto, Pekín se ha opuesto «de forma consistente» al uso o la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, así como a «imponer la voluntad de un país sobre otros», apuntó Wang.

«China está dispuesta a trabajar junto con la comunidad internacional, incluido Pakistán, para defender firmemente la Carta de las Naciones Unidas, salvaguardar la línea mínima de la moral internacional, insistir en la igualdad soberana de los Estados, mantener conjuntamente la paz y el desarrollo mundial y promover de manera conjunta la construcción de una comunidad de destino compartido de la humanidad», aseveró el diplomático chino.

Estas declaraciones se produjeron después de que el Ministerio de Exteriores chino expresara previamente su «grave preocupación» por la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos, país donde permanecen recluidos a la espera de su comparecencia ante la Justicia por varios cargos, incluido el de ‘narcoterrorismo’.

La Cancillería china pidió la «liberación inmediata» de ambos y reclamó que la crisis de Venezuela se resuelva mediante «diálogo y negociación», al tiempo que instó a Washington a «garantizar la seguridad personal» de Maduro y Flores, sin anunciar medidas adicionales.

China mantiene una estrecha relación diplomática y económica con Venezuela, reforzada durante los mandatos del presidente chino, Xi Jinping, y de Maduro, y ha defendido de forma reiterada en foros internacionales los principios de soberanía estatal y no injerencia. EFE

