China entrega a Filipinas a los 15 supervivientes de un naufragio en aguas disputadas

Shanghái (China), 25 ene (EFE).- China devolvió este domingo a Filipinas a los 15 marineros supervivientes del buque de bandera singapurense a los que rescató después de que este naufragase en la madrugada del viernes a unas 55 millas náuticas al noroeste del atolón de Scarborough, disputado entre Pekín y Manila.

Asimismo, las autoridades chinas entregaron al país insular los cadáveres de otros dos tripulantes que no sobrevivieron al suceso.

Los 4 restantes del total de 21 marineros que navegaban desde Filipinas hasta China continúan desaparecidos, apuntó en un breve despacho la agencia oficial de noticias Xinhua.

El atolón de Scarborough, llamado ‘isla Huangyan’ por Pekín y ‘Bajo de Masinloc’ por Manila, se encuentra bajo control chino desde 2012 y es fuente recurrente de fricciones bilaterales en el marco de las disputas por la soberanía en el mar de China Meridional.

En septiembre del año pasado, la Guardia Costera china afirmó haber tomado «medidas de control» contra varias embarcaciones oficiales de Filipinas que, según su versión, realizaban actividades «ilegales» en aguas adyacentes a ese arrecife.

Un mes antes, ambas partes se acusaron mutuamente de maniobras peligrosas en Scarborough que acabaron con la colisión de embarcaciones de guardacostas.

China reclama casi la totalidad del mar de China Meridional, una región estratégica por la que transita cerca del 30 % del comercio marítimo mundial y que alberga caladeros y posibles reservas de hidrocarburos, frente a las reivindicaciones de países como Filipinas, Vietnam o Malasia. EFE

