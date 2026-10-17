Cientos de miles de ucranianos se quedan sin electricidad en el oeste por ataques rusos

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Berlín, 17 oct (EFE).- Cientos de miles de ucranianos se han quedado sin electricidad en la región occidental de Zhitómir debido a ataques rusos que han provocado un corte masivo del suministro eléctrico, informaron este sábado las autoridades y la empresa energética local.

Zhytomyroblenergo explicó en un mensaje en la aplicación de Telegram que «cientos de miles de puntos de suministro se han quedado sin electricidad».

«El volumen de trabajo es enorme» para restaurar la electricidad, recalcó.

El jefe de la Administración Militar Regional de Zitómir, Vitalí Bunechko, explicó en la misma aplicación que durante la jornada del viernes y el sábado, la región ha sido objeto de un ataque masivo con drones de combate rusos.

«El enemigo lanzó una serie de ataques contra infraestructuras críticas y objetivos civiles», señaló.

Las fuerzas de defensa antiaérea solo lograron neutralizar parte de los objetivos aéreos, añadió.

Como consecuencia de los ataques, varias instalaciones energéticas, una empresa con inversión extranjera, un liceo, un edificio de viviendas y cinco casas particulares sufrieron daños, explicó Buncheko, que indicó que, por el momento, no se tiene información sobre personas heridas.

En los lugares de impacto trabajan equipos de rescate del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania (DSNS), psicólogos y servicios especializados, mientras que los trabajadores del sector energético continúan las labores de reparación para restablecer el suministro eléctrico. EFE

cae/ah

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