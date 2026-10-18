Cindy Crawford rinde emotivo homenajea a su hijo Presley Gerber a casi un mes de su muerte

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Los Ángeles (EE.UU.), 18 oct (EFE).- Cindy Crawford ha rendido este domingo homenaje a su hijo, Presley Gerber, casi un mes después de su fallecimiento a los 27 años en un centro de rehabilitación en Los Ángeles.

En un mensaje en su cuenta de Instagram, Crawford rompió el silencio sobre la muerte de su hijo el pasado 20 de septiembre.

“Estamos profundamente desconsolados por la pérdida de nuestro querido hijo y hermano. Nos sentimos muy afortunados de haber tenido a Presley en nuestras vidas durante 27 años. Es un alma dulce y hermosa que amó y es amada, ahora y siempre”, escribió sobre su hijo la modelo.

Aseguró que la familia se sentía muy orgullosa de “cómo vivió en este mundo, con bondad y vulnerabilidad”.

Crawford agradeció la oleada de amor y apoyo que recibió tras el deceso de su hijo. “Hasta que nos volvamos a encontrar, nuestro dulce muchacho. Te amaremos por siempre, mamá, papá y Kaia”, concluye el mensaje que estuvo acompañado por una foto del joven a blanco y negro.

Nacido en California en 1999, Gerber era uno de los dos hijos que Crawford tuvo con el empresario Rande Gerber y, al igual que su hermana, Kaia Gerber, se inició en el mundo del modelaje a una edad temprana ya que debutó en la pasarela para la firma italiana Moschino con tan solo 16 años.

También desfiló para marcas como Burberry, Dolce & Gabbana y Bottega Veneta, así como para las firmas estadounidenses Tommy Hilfiger y Ralph Lauren y participó en campañas publicitarias para Calvin Klein, Celine, Pepsi y Omega mientras aparecía en revistas como «GQ Style» y «The New York Times Style Magazine».

En los últimos años, Gerber había hablado abiertamente sobre sus problemas de salud mental y el consumo de drogas.

En 2023, durante su participación en el pódcast ‘Studio 22’, habló sobre el uso de sus plataformas para concienciar sobre la salud mental, describiendo este tema como «una parte muy importante de mi vida».

Impulsó su propia iniciativa, ‘Mental Health Mondays’ (Lunes de Salud Mental), y colaboró ​​con organizaciones no gubernamentales, incluida ‘A Sense of Home’ -una organización benéfica de Los Ángeles dedicada a ayudar a personas sin hogar-, según informó DNA Model Management.

El pasado mes de diciembre, Gerber publicó un video en Instagram en el que hablaba sobre los medicamentos que consumía, incluidos antidepresivos y Xanax para los ataques de pánico.

El Departamento del Médico Forense (DME) del Condado de Los Ángeles, encargado del caso, completó la autopsia el mes pasado, pero explicó que no se ha podido determinar la causa de su fallecimiento, por lo que necesitaba realizar pruebas y estudios adicionales. EFE

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