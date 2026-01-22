Colombia afirma que aranceles anunciados por Ecuador desdibujan espíritu de la integración

3 minutos

Bogotá, 22 ene (EFE).- La Cancillería colombiana pidió este jueves a Ecuador que desista de la idea de imponer aranceles del 30 % a las importaciones de sus productos, una medida que considera «desdibuja» la integración entre vecinos.

«El Gobierno de Colombia rechaza la imposición de un gravamen contrario a la normatividad de la Comunidad Andina, que afecta principalmente a los sectores productivos de ambos países, favorece el contrabando y la irregularidad, y desdibuja el espíritu de integración que rige la relación bilateral», manifestó la Cancillería en un comunicado.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció el miércoles de manera sorpresiva que a partir del próximo 1 de febrero se aplicará «una tasa de seguridad del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia» por «la falta de reciprocidad y acciones firmes» por parte de este país en la lucha contra el narcotráfico.

«Hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales. Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna», señaló en su cuenta de X.

Ante ese anuncio, el Gobierno de Colombia expresó «su más enérgico rechazo» y recordó que «ambos países mantienen una cooperación permanente, basada en la confianza y bajo mecanismos binacionales consolidados (…) que han permitido articular estrategias conjuntas y respuestas efectivas a los desafíos de seguridad».

«En el marco de la cooperación binacional, es pertinente resaltar el intercambio continuo de información, los procesos de capacitación y entrenamiento conjunto, así como la ejecución de operaciones entre ambos países. Estas acciones han permitido obtener resultados operativos de relevancia, impactando de manera significativa las estructuras y economías criminales de carácter transnacional», agregó la Cancillería en un comunicado.

El Gobierno colombiano señaló que, en conjunto con Ecuador, incautó 86.786 kilos de cocaína en 2023, cifra que subió a 132.354 kilos en 2024 y a 195.862 kilos en 2025.

«Lo anterior demuestra un mayor esfuerzo operacional de la Fuerza Pública de Colombia por contrarrestar el narcotráfico, impidiendo la salida de drogas a través de sus fronteras, con el aumento del 36,7 % en las incautaciones de cocaína en los municipios fronterizos con el Ecuador», indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores en el comunicado.

Por todo eso, la Cancillería colombiana hizo «un contundente llamado al Gobierno del Ecuador a desistir de la referida medida, y a prevenir así los impactos nocivos sobre nuestros pueblos», al tiempo que expresó «su plena disposición para abordar esta situación a través de un diálogo bilateral y constructivo que de lugar a una resolución amistosa».

En respuesta a los aranceles ecuatorianos, la ministra colombiana de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, anunció que se aplicará un gravamen del 30 % a la importación de 20 productos provenientes de Ecuador y el Ministerio de Minas y Energía suspendió las ventas de electricidad a ese país. EFE

joc/ah