Colombia se prepara para la primera jornada de protestas contra el gobierno derechista

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Cientos de personas se preparan en diferentes puntos de Colombia para manifestarse este miércoles en rechazo a las políticas del presidente derechista Abelardo de la Espriella, en la primera jornada de protestas contra su gobierno.

Convocados por la oposición liderada por el expresidente izquierdista Gustavo Petro (2022-26), sindicatos, comunidades indígenas, estudiantes y feministas se concentraron en la mañana en varias ciudades con consignas como «¡Va a caer!», en alusión al gobierno.

«Me he sentido vulnerable, he sentido que no tenemos ningunas garantías y que lo poco que hemos logrado (…) estamos a punto de perderlo», dice a la AFP Ester Guerra, una profesora de escuela de 32 años en una concentración en Bogotá.

Apenas dos meses después de haber asumido el poder, De la Espriella enfrenta diversas críticas: la oposición ve amenazados los derechos humanos por sus políticas de mano dura contra el narcotráfico; rechaza el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Israel -rotas durante el mandato de Petro- y los acercamientos con Estados Unidos que considera un riesgo para la soberanía.

Petro, el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, amplió el acceso gratuito a la universidad pública, hizo aumentos récord del salario mínimo y dio beneficios para los trabajadores como el pago adicional por horas nocturnas.

Los manifestantes temen ser blanco de represión, luego de que el presidente firmara un decreto el martes para regular las protestas y flexibilizar el uso de la fuerza por parte de las autoridades en caso de daños o bloqueos de vías.

«Hay mucha frustración, los ánimos están caldeándose y esta es una de las manifestaciones de que la oposición es una gran parte del país», dice Samuel Molina, un estudiante de 20 años en Bogotá.

Mientras cientos se concentraban en el centro de Bogotá, el tráfico de la capital lucía tranquilo ante el llamado a teletrabajar por parte de compañías y la suspensión de clases en algunos colegios.

En esta jornada, además, las comunidades indígenas protestan contra un proyecto de regulación de la guardia indígena, una entidad civil de defensa de los territorios ancestrales que opera en las regiones más afectadas por el conflicto armado.

«Prácticamente no gobierna para los pueblos indígenas (…) no nos representa», dice José Joy Martenorio, coordinador del Consejo Regional Indígena del Cauca, una región controlada por guerrillas y narcotraficantes.

El presidente también es cuestionado por una supuesta falta de transparencia con el manejo de fondos por parte de su esposa, encargada de las ayudas de privados para la atención de los damnificados del grave sismo que sacudió el oeste del país el 10 de agosto.

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