Colombia y EEUU invitarán a Venezuela a unirse a su nueva ofensiva antinarco

afp_tickers

2 minutos

Colombia y Estados Unidos invitarán a Venezuela a unirse a su nueva ofensiva para combatir al narcotráfico, informó este miércoles el ministro de Defensa colombiano al revelar detalles de la reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump.

El ministro Pedro Sánchez, presente en el encuentro del martes en la Casa Blanca, aseguró que los mandatarios decidieron priorizar las acciones militares contra tres capos del tráfico de cocaína, en un encuentro en el que relanzaron su relación tras meses de una guerra de palabras.

Se trata de alias Iván Mordisco, el rebelde más buscado de Colombia; Chiquito Malo, comandante del cártel Clan del Golfo, y Pablito, uno de los jefes de la guerrilla del ELN que opera en la frontera con Venezuela.

«No son objetivos nuevos para Colombia per se, pero sí son objetivos nuevos para una acción conjunta entre Colombia y los Estados Unidos», dijo Sánchez a Caracol Radio.

El ministro manifestó la intención de que Venezuela se una a este plan, pues algunos cabecillas criminales de Colombia cruzan la frontera para refugiarse en ese país.

Organizaciones denuncian que durante el gobierno de Nicolás Maduro, arrestado el 3 de enero por Estados Unidos, los grupos narcotraficantes de Colombia operaban en Venezuela bajo el amparo de un sistema corrupto y en supuesta alianza con sus fuerzas militares.

Se invitará «también a Venezuela», actualmente gobernada por la dirigente chavista Delcy Rodríguez, «a que haga parte de este esfuerzo, especialmente en la frontera», agregó Sánchez.

Esta ofensiva «significa interactuar con mayores capacidades en términos de inteligencia, pero aplicando la fuerza en cada territorio según la soberanía de las mismas naciones». La intención «es que Venezuela también se integre en esta línea», sostuvo.

Sánchez precisó que en el caso de Colombia, Estados Unidos colaboraría en labores de inteligencia, pero «la aplicación de la fuerza se hará» por parte de las fuerzas del orden colombianas.

Considerados rivales acérrimos, Petro y Trump sostuvieron en la Casa Blanca un encuentro en términos cordiales.

Incluso el mandatario estadounidense hizo una dedicatoria en un libro a su homólogo, a quien definió como una persona «genial». Petro destacó su franqueza.

das/nn