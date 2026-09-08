Comienza en Finlandia el juicio contra dos oficiales por sabotaje de cables submarinos

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Helsinki, 8 sep (EFE).- El Tribunal de Distrito de Helsinki dio comienzo este martes al juicio contra el capitán y el contramaestre del carguero Fitburg, sospechoso de pertenecer a la flota fantasma rusa, por el presunto sabotaje de dos cables submarinos de telecomunicaciones en el mar Báltico en diciembre pasado.

Durante la vista inaugural, la Fiscalía finlandesa atribuyó a ambos oficiales dos delitos agravados de sabotaje e interferencia en las telecomunicaciones, al considerarlos responsables de la rotura de dos cables de fibra óptica entre Finlandia y Estonia el pasado 31 de diciembre, por lo que pidió para ellos una pena mínima de dos años y medio de prisión.

Según la Fiscalía del Estado, los acusados provocaron el corte de los cables e intentaron dañar además otras ocho infraestructuras submarinas en el golfo de Finlandia al arrastrar el ancla del buque por el fondo marino durante al menos 130 kilómetros, hasta que las autoridades finlandesas lograron detener su avance.

La fiscal señaló durante la vista que el incidente generó «un grave peligro», ya que de haber continuado su travesía podría haber provocado serios problemas en el suministro eléctrico y de gas tanto en Finlandia como en los países bálticos.

Además del capitán, de nacionalidad rusa, y el contramaestre, oriundo de Azerbaiyán, la Fiscalía considera sospechosos a otros dos oficiales del Fitburg, aunque de momento no ha presentado cargos contra ellos.

El capitán y el contramaestre, que se encuentran en libertad pero tienen prohibido abandonar Finlandia, negaron todos los cargos a través de sus abogados y alegaron además que la Justicia finlandesa no tiene jurisdicción en el caso, ya que los daños en las infraestructuras se produjeron fuera de las aguas territoriales del país nórdico.

No obstante, la Fiscalía considera que Finlandia sí es competente para juzgar a los acusados porque uno de los cables fue cortado dentro de su zona económica exclusiva y los daños causados afectaron a empresas finlandesas.

El Fitburg, carguero con bandera de San Vicente y las Granadinas, fue detenido por la Guardia Costera finlandesa poco después de que se detectara la avería en los cables de fibra óptica, cuando transportaba acero ruso desde la ciudad rusa de San Petersburgo hasta el puerto israelí de Haifa.

La Guardia Costera abordó el buque, que navegaba con el ancla sumergida, y lo trasladó al puerto de Kantvik (sur de Finlandia), donde permaneció retenido y embargado por las autoridades finlandesas hasta que fue autorizado a zarpar doce días después.

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, Finlandia ha sufrido varios incidentes en los que resultaron dañadas infraestructuras submarinas críticas en extrañas circunstancias y que Helsinki atribuye a ataques híbridos orquestados por Moscú.

El primer caso que llegó a los tribunales finlandeses fue el del petrolero Eagle S, un buque de la «flota fantasma» rusa que presuntamente seccionó con su ancla el cable submarino de alta tensión Estlink 2 y cuatro cables de fibra óptica entre Finlandia y Estonia el 25 de diciembre de 2024.

El Tribunal de Distrito de Helsinki dictaminó en octubre de 2025 que no tenía competencia para juzgar a los tres oficiales del petrolero que estaban imputados, dado que la rotura de las infraestructuras submarinas ocurrió en aguas internacionales y no había pruebas suficientes de que se tratara de un sabotaje.

Sin embargo, la Fiscalía del Estado recurrió el fallo judicial y el Tribunal de Apelación de Helsinki ordenó reabrir el juicio en agosto pasado, al considerar que la Justicia finlandesa sí tiene jurisdicción para juzgar el caso porque los presuntos delitos se cometieron en la zona económica exclusiva de Finlandia y fue este país el que sufrió las consecuencias de los mismos. EFE

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