‘Convoy de la Libertad’ arranca recorrido por EEUU para cuestionar la influencia de Israel

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Los Ángeles (EE.UU.), 17 oct (EFE).- El llamado ‘Convoy de la Libertad de EE.UU.’ emprendió este sábado un viaje de diez días desde Los Ángeles (California) hasta la capital estadounidense, con el objetivo de animar a los votantes a cuestionar la supuesta influencia de Israel en la política estadounidense de cara a las elecciones del próximo tres de noviembre.

Cerca de cincuenta personas participan en el convoy que recorrerá unos 5.000 kilómetros para llegar a Washington D.C. por la ruta 66, bajo el lema ‘Detengan el control de Israel sobre Estados Unidos’.

Se espera que los activistas, entre los que se cuentan representantes de diversos grupos religiosos, entablen debates y conversaciones con votantes en diferentes ciudades de los diecisiete estados por donde pasaran, entre ellos Arizona, Texas, Oklahoma, Illinois y Pensilvania.

«Iremos a sus comunidades… y romperemos los algoritmos. Saldremos de nuestras burbujas y les demostraremos que la narrativa que han escuchado sobre quiénes son los defensores de los derechos humanos no se corresponde con la imagen que les han vendido», dijo Hazami Barmada, coorganizadora de ‘Convoy de la Libertad de EE.UU.’ (2026), en una rueda de prensa frente al consulado de Israel en Los Ángeles.

Barmada, una activista de larga trayectoria, conocida especialmente por el campamento que organizó en 2024 frente a la residencia del exsecretario de Estado Antony Blinken, dijo que la iniciativa no espera que los votantes cambien de opinión sobre Israel, pero si al menos cuestionar la influencia de ese país en EE.UU.

Esta programado que el convoy llegue al Capitolio de los Estados Unidos donde entregará una petición para que se establezcan prioridades que antepongan a las familias y comunidades estadounidenses, y que se ponga fin al uso de fondos de los contribuyentes «para financiar el sufrimiento del pueblo palestino», entre otras solicitudes.

Entre los participantes de esta iniciativa se encuentra Lily Greenberg Call, primera funcionaria judía de la Administración del expresidente Joe Biden (2021-2025) en dimitir públicamente por la situación en Gaza e hispanos como el defensor de los derechos humanos Matthew Rodríguez.

«Me uní a este convoy para plantear interrogantes que inviten a la reflexión: ¿quiénes son las personas que toman decisiones con el dinero de nuestros impuestos? […] Quiero que dejemos de destinar nuestro dinero a acabar con familias en el extranjero y que, en su lugar, lo usemos para salvar a familias aquí, en Estados Unidos», señaló el activista hispano. EFE

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