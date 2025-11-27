Coordinadora de la ONU en el Líbano: «El momento para negociaciones es ahora»

Beirut, 27 nov (EFE).- La coordinadora especial de la ONU para el Líbano, Jeanine Hennis-Plasschaert, alertó este jueves de que la continuación de los ataques israelíes contra el país abre la puerta a futuros estallidos de violencia y urgió a ambas partes a comenzar negociaciones «ahora», al cumplirse un año de alto el fuego.

«Para demasiados libaneses, el conflicto sigue en marcha, aunque sea con menor intensidad. Y uno no necesita una bola de cristal para entender que mientras continúe el statu quo actual, la amenaza de futuras hostilidades seguirá ocupando un lugar importante», indicó la responsable en un comunicado.

«El momento para negociaciones es ahora, ningún desafío es insuperable», agregó Hennis-Plasschaert.

La coordinadora de Naciones Unidas alertó de que tanto el Líbano como Israel deben aprovechar «la urgencia y oportunidad» que caracterizan al momento actual para acogerse a la vía del diálogo, que ayudaría a establecer un punto de partida para los «compromisos» aún pendientes de implementar.

«Y, más importante, despejaría el camino hacia la seguridad y estabilidad que ambas partes dicen buscar», apuntó en su nota.

Israel ha continuado atacando el territorio libanés prácticamente a diario pese al cese de hostilidades formal alcanzado hace este jueves un año, cuando terminó una guerra de casi 14 meses de duración con 4.000 muertos, 16.000 heridos y 1,2 millones de desplazados en el Líbano.

El cese de la violencia y la salida de las tropas israelíes de los puntos que aún ocupa en su territorio son las principales demandas del Líbano, que en las últimas semanas ha expresado su disposición a participar en negociaciones con el Estado judío para ayudar a alcanzar este fin.

Por su parte, Israel busca el desarme del grupo chií Hizbulá, algo para lo que las autoridades libanesas han creado un plan que no avanza lo suficientemente rápido para el país vecino. EFE

