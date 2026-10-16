Corea del Norte realiza pruebas de lanzamiento desde submarinos de dos tipos de misiles de crucero

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Corea del Norte realizó lanzamientos de prueba desde submarinos de dos tipos de misiles de crucero estratégicos, informó el jueves la agencia estatal de noticias KCNA.

La agencia señaló que los misiles se lanzaron el miércoles hacia el mar del Este, también conocido como mar de Japón, sin «ningún impacto negativo en la seguridad de los países vecinos».

El lanzamiento tuvo lugar tras semanas de creciente fricción en la península por la explosión de una mina terrestre a lo largo de la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur.

Tres soldados surcoreanos resultaron heridos en la explosión del 21 de septiembre en el sector de la DMZ (Zona Desmilitarizada) controlada por Seúl, y ambos países han probado tecnología de misiles mejorada desde entonces.

Las últimas pruebas sirvieron como ejercicio de entrenamiento de la Armada, indicó KCNA.

Las pruebas demostraron la «gran fiabilidad, credibilidad y capacidad de los medios de disuasión bélica de Corea del Norte», según la agencia.

Corea del Norte ha lanzado varios misiles desde submarinos en los últimos años, aunque sus capacidades de lanzamiento desde el mar siguen siendo poco claras.

Una capacidad probada de misiles lanzados desde submarinos llevaría el arsenal de Corea del Norte a un nuevo nivel, permitiendo además su despliegue más allá de la península coreana.

Para el analista Hong Min, del Instituto Corea para la Unificación Nacional, la tecnología tiene «importancia táctica» porque sus dos modos de lanzamiento tienen propósitos diferentes.

«Los lanzamientos verticales permiten a los misiles subir de forma pronunciada antes de descender hacia su objetivo, lo que potencialmente amplía su alcance», indicó.

«Los lanzamientos en ángulo, en cambio, permiten a los misiles volar a baja altitud al inicio, lo que dificulta que los sistemas de defensa antimisiles los detecten e intercepten», agregó

Corea del Norte realizó múltiples pruebas de misiles balísticos este mes, la última el lunes.

Seúl y Pyongyang siguen técnicamente en guerra, ya que el conflicto coreano terminó en 1953 con una tregua y no con un tratado de paz.

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