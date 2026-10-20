Corinthians prolonga su mala racha en Liga con Seedorf en la grada

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São Paulo, 19 oct (EFE).- Corinthians encadenó este lunes su noveno partido sin ganar en el Campeonato Brasileño tras empatar en casa 1-1 con Vitória, bajo la atenta mirada de Clarence Seedorf, que siguió el duelo desde la grada a la espera de debutar oficialmente en el banquillo albinegro.

Sin Memphis Depay, ausente por sanción, el conjunto paulista mereció más, pero las intervenciones del portero rival y la falta de acierto en los últimos metros impidieron que se llevara los tres puntos en el Neo Química Arena.

Renê adelantó a los visitantes en el añadido de la primera mitad y Yuri Alberto, que no anotaba desde finales de julio por una larga lesión, igualó de penalti en el minuto 66, en este último encuentro de la 31ª jornada del Campeonato Brasileño.

El ‘Timão’ puso fin a una racha de ocho derrotas consecutivas en Liga, pero sigue sin ganar y continúa rozando la zona de descenso, de la que le separa apenas un punto.

Seedorf, nuevo técnico del primer equipo tras la destitución del exseleccionador brasileño Fernando Diniz, vio el partido in situ desde la tribuna, ya que aún no ha podido arreglar sus papeles.

La apuesta por el exjugador del Real Madrid, que llevaba siete años inactivo como entrenador, sorprendió a una afición corinthiana que teme el descenso del club a la segunda división del Campeonato Brasileño.

Corinthians suma actualmente 33 puntos, apenas uno más que Internacional de Porto Alegre, que marca la zona de descenso, cuando faltan apenas siete jornadas para finalizar el campeonato. EFE

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