Croacia condiciona entrada de Montenegro en la UE a cuestiones pendientes de la guerra

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Zagreb, 14 oct (EFE).- Croacia, miembro de la UE desde 2013, ha planteado ocho condiciones para permitir el acceso de Montenegro, sobre todo relacionadas con cuestiones pendientes de la guerra de la década de 1990 en la que se desintegró Yugoslavia, de la que las dos naciones fueron parte, informa este miércoles la agencia Hina.

Montenegro apoyó a Serbia en la guerra de independencia de Croacia y participó en el asedio y bombardeo en 1991 de la ciudad croata de Dubrovnik.

Zagreb pide, por ejemplo, indemnización para 300 ciudadanos de Dubrovnik que fueron encerrados y torturados en 1991 en el campo de prisioneros montenegrino de Morinj

Además, reclama la colocación de una placa memorial ante ese campo y que una piscina de Montenegro deje de llevar el nombre de uno de los guardias de Morinj relacionado con las torturas.

También solicita la plena cooperación de las autoridades montenegrinas para determinar el paradero de 14 ciudadanos croatas desaparecidos durante el conflicto, juicios a responsables de crímenes de guerra aún no procesados y la solución de derechos de propiedad de 51 familias croatas en Montenegro cuyas reclamaciones judiciales llevan años retrasándose.

Croacia también pide la devolución del barco escuela militar ‘Jadran’ que fue de propiedad croata y que al desintegrarse Yugoslavia estaba siendo reparado en Montegro.

Por último, pide que Montenegro confirme que respeta la demarcación fronteriza que existía entre las dos exrepúblicas yugoslavas y que afecta apenas a 220 metros.

Según Hina, Croacia ya ha presentado esas condiciones a los otros 26 países miembros de la UE, que ha apoyado sistemáticamente la integración euroatlántica de Montenegro.EFE

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