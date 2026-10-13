Cuatro ataques con drones en una semana contra cargueros en el Mar Negro

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Redacción Internacional, 13 oct (EFE).- En la última semana se han producido varios ataques con drones contra barcos en el Mar Negro, el último esta pasada madrugada muy cerca de aguas territoriales búlgaras, que ha hundido un carguero y ha dejado dañado otro.

El carguero hundido tenía bandera de San Vicente y las Granadinas, y el dañado, de Ucrania. Cinco marineros han sido rescatados y otros once siguen desparecidos.

El primer ministro búlgaro, Rumen Radev, ha afirmado que no hay “pruebas sólidas y claras” para determinar el responsable del ataque, pero señaló que la lógica “apunta a la Federación Rusa».

Hace siete días, el 6 de octubre, un buque de carga fue hundido y otro dañado en otro ataque con drones, de origen desconocido, a unos 148 kilómetros de la costa búlgara del mar Negro. Dos de los tripulantes de uno de los cargueros fallecieron.

Los dos buques eran de propiedad turca, uno de ellos con bandera de Togo -el que resultó hundido-, y el otro con bandera de Palau.

Estos ataques se suman a otros sufridos en los últimos meses por barcos civiles en el Mar Negro:

El 14 de marzo de 2026 un petrolero griego sufrió pequeños daños tras el impacto de un dron cuando navegaba por el Mar Negro.

El 22 de junio dos marineros turcos resultaron heridos durante un ataque con drones contra un carguero de propiedad turca y bandera panameña ante la costa de Chornomorsk, un importante puerto ucraniano a unos 20 kilómetros al sur de Odesa,

El 16 de julio un marinero indonesio murió tras un ataque con drones a un buque en el mar Negro, el carguero Asomatos, con bandera de Panamá, mientras navegaba cerca de la costas caucásica de Rusia.

En septiembre el remolcador ‘Tedy’, de Somalia, fue atacado por drones en el mar Negro, cerca de Odesa (Ucrania), mientras se dirigía a Rumanía. Dos marineros azerbaiyanos fallecieron y otros tripulantes resultaron heridos. Ucrania atribuyó el ataque a Rusia.

Además, el pasado mes de junio, cinco ciudadanos azerbaiyanos murieron y tres resultaron heridos tras un ataque con drones perpetrado en el mar de Azov contra dos buques cargueros que se dirigían de Turquía a Rusia para recibir un cargamento de grano: el Natra, con bandera de Belice: y el Zirkon, con bandera de Palau.

Desde que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022 han sido frecuentes las violaciones del espacio aéreo de numerosos países europeos, mediante drones o cazas, casi siempre procedentes de Rusia.

Estas acciones han obligado incluso al cierre temporal de aeropuertos en ciudades como Munich (Alemania), Copenhague (Dinamarca), Bruselas (Bélgica), Oslo (Noruega) o Helsinki (Finlandia).

En mayo pasado, el impacto de un dron contra un edificio de apartamentos en la ciudad rumana de Galati provocó un incendio y causó dos heridos leves. EFE

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