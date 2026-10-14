Cuba acusa a EEUU de «presionar y chantajear» para restar apoyos en ONU contra el embargo

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La Habana, 14 oct (EFE). -El canciller cubano, Bruno Rodríguez, acusó este miércoles al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, de estar «presionando y chantajeando» a varios países para que modifiquen su voto contra el embargo de Washington, durante las votaciones en la Asamblea General de Naciones Unidas previstas para el próximo día 28.

«El Secretario de Estado de EEUU, nervioso y ansioso frente a otra nueva derrota en Naciones Unidas, está presionando y chantajeando a Jefes de Estado y Gobierno de varios países para que cambien su voto contra el bloqueo en la Asamblea General de ONU», aseguró el ministro de Exteriores cubanos en la red social X.

Rodríguez dijo que Rubio intenta, con sus «reiteradas mentiras», silenciar el acto de «castigo colectivo» que comete la Administración del presidente, Donald Trump, contra el pueblo cubano y «hacer cómplice» al resto de la comunidad internacional.

En julio, Cuba pidió una sesión especial en la ONU para denunciar las últimas medidas de Estados Unidos contra la isla, que se aprobó por 136 votos a favor, 9 en contra y 30 abstenciones.

La Asamblea General debate anualmente desde 1992 esta cuestión a petición de Cuba y suele aprobar un texto que reclama el levantamiento del embargo estadounidense, aunque esas resoluciones no tienen carácter vinculante.

El embargo entró en vigor formalmente el 3 de febrero de 1962, cuando el entonces presidente John F. Kennedy firmó la orden ejecutiva 3447 que decretaba el embargo del comercio con Cuba.

La Habana considera que ese embargo «constituye una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de todas las cubanas y cubanos».EFE

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