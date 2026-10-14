Cuba acusa a EEUU de «presionar y chantajear» para restar apoyos en ONU contra el embargo

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La Habana, 14 oct (EFE).- El canciller cubano, Bruno Rodríguez, acusó este miércoles al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, de estar «presionando y chantajeando» a varios países para que modifiquen su voto contra el embargo de Washington, durante las votaciones en la Asamblea General de Naciones Unidas previstas para el día 28.

«El Secretario de Estado de EE.UU., nervioso y ansioso frente a otra nueva derrota en Naciones Unidas, está presionando y chantajeando a Jefes de Estado y Gobierno de varios países para que cambien su voto contra el bloqueo en la Asamblea General de ONU», aseveró el ministro de Exteriores cubano en la red social X.

Rodríguez dijo que Rubio con sus «reiteradas mentiras» intenta silenciar el acto de «castigo colectivo» que comete la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, contra el pueblo cubano y «hacer cómplice» al resto de la comunidad internacional.

A inicios de septiembre, el canciller cubano informó que el coste del embargo económico de Estados Unidos a Cuba, entre el 1 de marzo de 2025 y el 28 de febrero de 2026, fue de 8.083,3 millones de dólares, la mayor cifra registrada, y un 7 % más con respecto al mismo periodo del año anterior.

Puntualizó, además, que el total acumulado de éstos costes, desde el inicio del embargo, es de más de 178.700,5 millones de dólares a precios corrientes, con un crecimiento del 4,7 % durante el último periodo estudiado.

Rodríguez también precisó que los datos presentados solo contemplan el primer mes de efectos del bloqueo energético decretado por Estados Unidos el 29 de enero que cortó todas las importaciones de combustible a la isla.

En julio, Cuba pidió una sesión especial en la ONU para denunciar las últimas medidas de Estados Unidos contra la isla, con 136 votos a favor, 9 en contra y 30 abstenciones.

La Asamblea General debate anualmente desde 1992 esta cuestión a petición de Cuba y suele aprobar un texto que reclama el levantamiento del embargo estadounidense, aunque esas resoluciones no tienen carácter vinculante.

El embargo entró en vigor formalmente el 3 de febrero de 1962, cuando el entonces presidente John F. Kennedy firmó la orden ejecutiva 3447 que decretaba el embargo del comercio con Cuba.

La Habana considera que «constituye una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de todas las cubanas y cubanos».EFE

cdg/cpy

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