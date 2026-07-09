Cuerpo destaca el ahorro en costes que supone su propuesta para emitir nueva deuda común

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Bruselas, 9 jul (EFE).- El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, esgrimió el ahorro en costes y la mayor eficiencia que supondría que la UE realice nuevas emisiones de deuda conjunta, tal y como recoge la propuesta que presenta este jueves al Eurogrupo, al tiempo que dijo que existe una «ventana de oportunidad» para sacar adelante este proyecto.

En declaraciones a los medios antes de participar en la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona, Cuerpo destacó como principales ventajas de la medida la «reducción de costes» derivada de una mayor demanda, el «desarrollo adicional» de los mercados de capitales» y el «refuerzo del euro como moneda fuerte a nivel internacional».

«Lo que proponemos es una mayor eficiencia a la hora de gestionar, a la hora de emitir deuda, de ahorros concretos», expresó sobre una propuesta que generaría, según calcula España, unos ahorros anuales de 5.000 millones si la Comisión Europea lograse colocar los bonos al mismo interés que los alemanes -considerados los más seguros.

Por este motivo Cuerpo cree que «merece la pena avanzar en esta discusión», aunque reconoció que «para llegar a suficiente volumen» y «profundidad», es «importante» que participen los «grandes emisores», entre los que se encuentran Alemania o Países Bajos, países que históricamente se ha opuesto a la deuda común.

No obstante, Cuerpo defendió que la propuesta española no conlleva un «incremento del nivel de deuda total» y tampoco supone una «mutualización», al tiempo que escapa de «la discusión que había hace 10 o 15 años», más centrada en las transferencias entre países del norte, por lo general acreedores, y del sur, por lo general deudores.

«Se trata, en este caso, de eficiencia en la emisión y es un paso más en materia de reducción de la fragmentación, y es una agenda que yo creo que todos podemos compartir», argumentó.

En este contexto, el vicepresidente primero del Gobierno defendió que su propuesta para realizar nuevas emisiones de eurobonos responde también a «una petición por parte de los inversores» y «garantizaría que se pudiera cubrir toda esa demanda» que derivaría, a su vez, en una mayor eficiencia y ahorro en costes.

Cuerpo defendió así el contenido de un documento que compartió esta semana con sus colegas del Eurogrupo y en el que apuesta por crear un nuevo mecanismo europeo para emitir deuda común por hasta 850.000 millones de euros al año con el fin de abaratar los costes de financiación para los países participantes y reforzar el peso del euro como divisa internacional.

Bruselas, a través de un nuevo instrumento llamado Mecanismo Europeo de Deuda Soberana, se encargaría de emitir parte de las emisiones de deuda de los Estados miembros, de modo que esta saque al mercado bonos de la UE y traslade después a los países la financiación conseguida en forma de préstamos.

No obstante, el documento precisa para que la iniciativa sea «significativa», deberían participar al menos los cinco mayores emisores de la eurozona puesto que ellos solos ya permitirían una emisión anual de entre 540.000 y 555.000 millones de euros. EFE

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