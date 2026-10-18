Decenas de orangutanes salvados de incendios en Indonesia

afp_tickers

Compartir

2 minutos

Decenas de orangutanes en peligro crítico de extinción fueron rescatados de los incendios forestales que arrasan Indonesia, informaron grupos conservacionistas.

Los incendios han provocado un episodio de contaminación del aire por humos tóxicos que dura desde hace meses y ha causado el cierre de escuelas, un fuerte aumento de los problemas respiratorios en humanos y animales, y restricciones a las actividades al aire libre en Indonesia, Malasia, Singapur y Timor Oriental.

Los niveles de contaminación han cubierto gran parte del sudeste asiático en una bruma tóxica.

El monitor de calidad de aire IQAir situó a Singapur y Kuala Lumpur entre las cinco ciudades más contaminadas del mundo debido a los incendios en las islas de Borneo y Sumatra, intensificados por el fenómeno climático El Niño.

En Indonesia, grupos trabajan por salvar animales silvestres del fuego, incluidos los orangutanes.

El sábado, la agencia de conservación de la provincia de Kalimantan Occidental y la organización indonesia YIARI dijeron que un equipo evacuó a 51 orangutanes de esa región de la isla de Borneo, entre el 6 de agosto y el 19 de octubre.

El Ministerio de Bosques de Indonesia sugirió esta semana que el número de animales rescatados en Kalimantan podría ser de hasta 96.

El último rescate ocurrió el sábado, cuando tres organismos de conservación recuperaron un orangután macho de 20 años en la aldea de Hampangen, en Borneo.

Tras el salvamento, «el orangután fue sedado y el equipo médico realizó una evaluación médica antes de llevarlo al centro de rehabilitación», indicaron las organizaciones rescatistas en un comunicado.

Según el Ministerio de Transporte de Indonesia, unos 2.400 vuelos han sido afectados por la nube tóxica desde mediados de agosto.

dsa-jhe/oho/mas/mmy

Los preferidos del público Los más discutidos