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Detenido un hombre por el incendio del Ayuntamiento de Limoges durante las protestas

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París, 20 oct (EFE).- Un hombre fue detenido a primera hora del martes en el marco de la investigación sobre el incendio del Ayuntamiento de Limoges (centro) durante las protestas del pasado sábado, confirmó la Fiscalía de la ciudad a la emisora RMC.

La detención, que se produjo en Val d’Issoire, entre Limoges y Poitiers, contó con la asistencia de la unidad regional del RAID, el cuerpo de intervención de élite de la Policía francesa con sede en Burdeos (suroeste), según el Ministerio Público. EFE

cat/ac/rml

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