Detenido un hombre por el incendio del Ayuntamiento de Limoges durante las protestas

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París, 20 oct (EFE).- Un hombre fue detenido a primera hora del martes en el marco de la investigación sobre el incendio del Ayuntamiento de Limoges (centro) durante las protestas del pasado sábado, confirmó la Fiscalía de la ciudad a la emisora RMC.

La detención, que se produjo en Val d’Issoire, entre Limoges y Poitiers, contó con la asistencia de la unidad regional del RAID, el cuerpo de intervención de élite de la Policía francesa con sede en Burdeos (suroeste), según el Ministerio Público. EFE

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