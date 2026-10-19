Detienen a un diputado regional bolsonarista por disparar su pistola en una discoteca

Compartir

1 minuto

São Paulo, 19 oct (EFE).- El diputado regional brasileño Marcelo Aguiar, del Partido Liberal, fue detenido este lunes tras verse involucrado en una trifulca y efectuar un disparo con su pistola en una discoteca de un barrio acomodado de São Paulo.

El parlamentario presentaba signos de embriaguez y estaría importunando a algunos clientes de la discoteca Santo Cupido, tras lo que se desencadenó una pelea durante la que Aguiar habría sacado el arma y efectuado un disparo, según testimonios recogidos por la Folha de São Paulo.

La Policía Militar fue alertada por el gerente de la discoteca y el diputado tuvo que ser esposado debido a su estado de alteración, aunque declaró que su malestar se debía a unos medicamentos que habría tomado previamente.

El parlamentario bolsonarista y cantante de góspel cuenta con licencia para portar armas y explicó que un hombre lo llamó y que, al girarse hacia él, se cayó y escuchó el estruendo de un disparo efectuado de manera accidental.

Asimismo fue incautado un auto con matrículas oficiales vinculado al parlamentario, pero según la Asamblea Legislativa del Estado de São Paulo (Alesp) el vehículo no forma parte de la flota de la institución.

A pesar de que no hubo heridos, el caso será investigado por la Policía Militar del Estado de São Paulo, que ya ha solicitado un peritaje del arma para comprobar si presenta algún tipo de avería. EFE

amd/mp/jrh

Los preferidos del público Los más discutidos