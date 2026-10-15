Detienen a un mexicano con serpientes y lagartos en un aeropuerto de Alemania

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Un mexicano llevaba 90 lagartos y serpientes venenosas ocultos en recipientes y calcetines en su equipaje a su llegada a un aeropuerto en Alemania, anunciaron este jueves las autoridades locales.

El hombre, de 45 años, fue interceptado en septiembre en el aeropuerto de Colonia y sometido a una prueba de detección de drogas porque parecía «nervioso», informó la oficina de aduanas de esta ciudad del oeste del país.

Los resultados demostraron que el hombre, bombero de profesión, había consumido cocaína.

Los agentes registraron su maleta, pero en lugar de encontrar estupefacientes, descubrieron unas 90 serpientes y lagartos en recipientes de plástico, botellas de champú y crema y calcetines.

«Mis compañeros del aeropuerto están acostumbrados a todo tipo de recuerdos de viaje en las maletas, pero nunca antes habíamos tenido 37 serpientes venenosas y 55 lagartos procedentes de México», declaró el portavoz de la oficina de aduanas, Jens Ahland.

«Es angustiante ver lo que algunas personas hacen a los animales por avaricia», añadió.

Entre los animales había víboras, serpientes de cascabel y diversas especies de lagartos, incluidas iguanas.

La mayoría estaban vivos, aunque unos 30 murieron durante y después del viaje, informó la oficina de aduanas a la AFP.

Los animales que sobrevivieron se hallan en una granja de serpientes en el centro de Alemania.

El hombre había volado desde Ciudad de México vía Estambul y afirmó haber traído los animales a Alemania para hacer un favor a un conocido brasileño, indicaron los funcionarios de aduanas.

Las autoridades alemanas le denegaron la entrada al país y fue repatriado a Estambul al día siguiente de su llegada.

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