Diputado opositor venezolano aplaude el reconocimiento formal de EE.UU. a Delcy Rodríguez

Caracas, 12 mar (EFE).- El diputado opositor y excandidato presidencial venezolano Antonio Ecarri aplaudió este jueves el reconocimiento formal de Estados Unidos al Gobierno encargado de Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo el pasado 5 de enero, dos días después de que fuerzas estadounidenses capturaran al presidente Nicolás Maduro en Caracas.

En el programa ‘A Pulso’, transmitido por el canal estatal VTV, Ecarri consideró que, con este reconocimiento, Venezuela «vuelve a reinsertarse en el hemisferio occidental», se van a «liberar una cantidad de fondos» y «va a permitir la rediscusión de la deuda venezolana».

«Tenemos que renegociar la deuda, tanto la deuda pública, soberana, como la deuda de PDVSA para que, además, podamos evitar embargos y otras cosas que hay por todos estos daños de estos años», consideró el diputado, que no se alinea con la oposición liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.

Por otra parte, anticipó que propondrá al Legislativo que se establezca un grupo de amistad entre el Parlamento de Venezuela y el de Estados Unidos, y manifestó su intención de viajar «muy pronto» a Washington para «hablar con los senadores y también con comisiones bipartidistas».

«¿Por qué? Porque quiero que venga la tecnología americana y las inversiones americanas para que traigan dólares para nuestra gente», añadió.

Más temprano, Delcy Rodríguez señaló que acepta «con humildad, con modestia» el reciente «reconocimiento legal» de Estados Unidos a su Gobierno encargado.

En este contexto, agradeció que con este proceso de acercamiento bilateral, Caracas y Washington puedan tener nexos comerciales, tras el reciente restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, rotas desde 2019.

El miércoles, el Departamento de Estado de EE.UU. notificó al tribunal de Nueva York que lleva el caso contra Maduro que reconoció formalmente a Rodríguez como jefa de Estado.

Este reconocimiento debilita la posición de Maduro, puesto que en el juicio que afronta por presunto narcotráfico ha planteado su defensa como presidente de Venezuela y ha pedido que se financie con fondos del Estado venezolano.

Desde que Rodríguez asumió la presidencia encargada, se inició un proceso de acercamiento entre ambos países, y la mandataria ha recibido en Caracas a varios altos funcionarios estadounidenses, incluyendo a los secretarios de Energía e Interior, Chris Wright y Doug Burgum, respectivamente.

Durante el primer mandato de Trump, Estados Unidos consideró fraudulentas las elecciones presidenciales de 2018 y reconoció en 2019 al opositor Juan Guaidó, entonces presidente de la Asamblea Nacional, como el presidente interino del país. EFE

