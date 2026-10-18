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Dos muertos en las regiones ucranianas de Poltava y Zaporiyia por ataques nocturnos rusos

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Berlín, 18 oct (EFE).- Dos personas murieron en las regiones ucranianas de Poltava y Zaporiyia, en el este y el sur de Ucrania, respectivamente, debido a ataques rusos nocturnos, según el Servicio Estatal de Emergencias (DSNS).

En Poltava varias viviendas resultaron dañadas, en una de las cuales se declaró un incendio que los equipos de rescate lograron extinguir.

No obstante, una persona murió y otras cuatro resultaron heridas.

En el lugar, equipos caninos del DSNS trabajaron para buscar a posibles desaparecidos.

En Zaporiyia, una mujer de 27 años murió y otras dos personas -una residente de 58 años y una menor de 16- resultaron heridas a causa de otro ataque ruso nocturno.

Dos edificios residenciales de cuatro plantas, un centro educativo y 18 vehículos resultaron dañados. EFE

cae/ah

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