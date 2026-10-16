Dos muertos en Lugansk tras ataque ucraniano a una furgoneta

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Moscú, 16 oct (EFE).- Dos personas murieron este viernes en la región ucraniana de Lugansk anexionada por Moscú a consecuencia de un ataque con dron de Kiev, informaron las autoridades locales.

«Cerca de la aldea de Smolianinovo, en el distrito municipal de Novoaidar, un dron enemigo atacó una furgoneta, matando a dos hombres», escribió en redes sociales Leonid Pásechnik, el gobernador local.

Según Pásechnik, las fuerzas ucranianas también atacaron un edificio residencial en la localidad de Krasni Luch.

“El techo y la entrada resultaron dañados. Como consecuencia del derrumbe, una mujer quedó atrapada en el cuarto piso”, dijo el gobernador, quien agregó que la afectada fue finalmente rescatada ilesa.

Pásechnik también informó de ataques de las Fuerzas Armadas ucranianas en Lisichansk y el distrito municipal de Troitski de Lugansk.

Como consecuencia de esos ataques, fueron dañados medios de transporte e infraestructura civil y municipal, precisó. EFE

mos/ah

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