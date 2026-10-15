Dudas sobre el expediente profesional de la nueva portavoz de la Casa Blanca

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La Casa Blanca se enfrentaba el miércoles a crecientes preguntas sobre las credenciales legales de la nueva secretaria de prensa, Katie Zacharia, tras sus respuestas vacilantes ante los reporteros.

Una organización no gubernamental presentó una denuncia ante el Colegio de Abogados del Estado de California, para que investigue si la portavoz del presidente Donald Trump —la cara pública de la administración— había infringido la ley al presentarse repetidamente como abogada sin licencia.

La organización de izquierdas Campaign for Accountability afirma que Zacharia se ha descrito como abogada durante apariciones televisivas y se ha presentado como asesora general de una organización sin fines de lucro conservadora con sede en California.

«Zacharia se ha presentado como abogada en repetidas ocasiones para reforzar su reputación y credibilidad», dijo la directora ejecutiva del grupo, Michelle Kuppersmith.

«El Colegio de Abogados debe investigar si Zacharia ha engañado al público sobre sus credenciales», añadió.

Trump describió a Zacharia como «una abogada» al anunciar su nombramiento el pasado viernes, pero varios periodistas no han encontrado ningún registro de que tenga licencia para ejercer la abogacía en ningún estado de Estados Unidos.

El colegio de abogados de California confirmó a medios estadounidenses que no tenía registro de que Zacharia poseyera una licencia, ni con su apellido de casada ni con su apellido de soltera.

Zacharia, de 41 años, se graduó en la facultad de derecho de la Universidad Pepperdine en 2011, pero obtener un título en derecho no califica automáticamente a alguien para ejercer como abogado en Estados Unidos.

Cuando los reporteros le preguntaron el martes dónde había aprobado el examen de abogacía, Zacharia respondió: «Cuando me mudé a China».

Los extranjeros no pueden presentarse al examen de abogacía de China, aunque pueden realizar ciertos trabajos jurídicos en bufetes chinos.

Zacharia ha trabajado para un bufete de abogados en Pekín, según su perfil profesional.

«Ejercí el derecho de transacciones internacionales, con todas las credenciales pertinentes», declaró Zacharia en un comunicado a la AFP, sin aclarar si tenía una licencia para ejercer como abogada en Estados Unidos.

La controversia se produjo tras una primera aparición accidentada como secretaria de prensa de la Casa Blanca el martes, cuando Zacharia leyó extensamente notas preparadas durante una rueda de prensa que duró apenas 14 minutos.

Zacharia sucedió a Karoline Leavitt, quien renunció en agosto tras convertirse en una de las defensoras públicas más prominentes del segundo gobierno de Trump.

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