Ecuador anuncia modificación en la tarifa de transporte de crudo colombiano por oleoducto

Guayaquil (Ecuador), 22 ene (EFE).- La ministra de Ambiente y Energía de Ecuador, Inés Manzano, adelantó este jueves que habrá una modificación en la tarifa de transporte del crudo colombiano que pasa por el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP).

La medida se toma en «reciprocidad» a la suspensión de la venta de energía por parte del país vecino, después de que el presidente Daniel Noboa anunciara la imposición de un arancel del 30 % a importaciones colombianas por una supuesta falta de apoyo de Bogotá en la lucha contra el narcotráfico, según la ministra.

«Ecuador prioriza su seguridad en fronteras, su balanza comercial, así como su seguridad energética. La tarifa de transporte del crudo colombiano por el OCP tendrá la reciprocidad recibida en el caso de electricidad», escribió Manzano en su cuenta de la red social X. EFE

