EEUU llama a consultas a su encargado de negocios en Nicaragua por el veto a su embajadora

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Washington, 13 oct (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos anunció este martes que ha llamado a consultas en Washington al encargado de Negocios de su embajada en Nicaragua, Elias Baumann, después de que el presidente del país, Daniel Ortega, denegara las credenciales a Natasha Franceschi como embajadora estadounidense en el país centroamericano.

En un comunicado, el Departamento de Estado expresó que la decisión, que atribuye a Ortega y su mujer, la copresidresidenta Rosario Murillo, demuestra su «total falta de voluntad para entablar un diálogo diplomático productivo». EFE

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